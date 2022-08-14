محافظ الجيزة: الشعب تكاتف اليوم في حادث كنيسة أبو سيفين

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه يتوجه بالعزاء لأهالي ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة، الذي نشب صباح اليوم، لافتا إلى انتقال سيارات الحماية المدنية بعد دقائق من الإبلاغ عن الحادث، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف التي تخطت الـ30، وتم السيطرة على الحريق ووقوع إصابات لرجال الحماية المدنية ونقلهم إلى المستشفيات.

رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات

وأضاف «راشد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم رفع حالة الطوارئ في كل مستشفيات محافظة الجيزة، وحضور كل الأطباء، موضحا أنه تم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفيي إمبابة العام والعجوزة.

تضامن كبير من مختلف طوائف المجتمع المصري

وأوضح محافظ الجيزة، أنه يتمنى الرحمة للمتوفين والصبر لذويهم، والشفاء للمصابين، متابعا: «إحنا كدولة بنتابع الحادث عن كثب، وعاوز أضرب مثل على التضامن من الجمعيات الأهلية والأزهر الشريف وسط دعم مادي ومعنوي لاستيعاب أسر المتوفين والمصابين ونسبة المكان المحترق من الكنيسة قليل لكن المشكلة كانت في الدخان الذي تسبب في زيادة اختناق الأفراد».