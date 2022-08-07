جنوب سيناء ترفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة: صيانة وفحص معدات

تعرضت محافظة جنوب سيناء لحالة من الطقس غير المستقر رغم ارتفاع درجات الحرارة، إذ سقطت أمطار غزيره على مدينة سانت كاترين أمس السبت لمدة دقائق معدودة.

وارتفعت درجات الحرارة على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء، وسجلت في شرم الشيخ 42 درجة، فيما سجلت في سانت كاترين 27 درجة.

استمرار حالة الطوارئ

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، إن المحافظة مستمرة في رفع حالة الطوارئ القصوى بكل المدن تحسبا لسقوط السيول والأمطار، موضحا أن أمطار سانت كاترين لم تخلف أي أضرار مادية.

وأضاف، في تصريحات خاصة، أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من سقوط أمطار وسيول على بعض مناطق جنوب سيناء، وجرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي طارئ، مشيرا إلى أن مجالس المدن فحصت المعدات الثقيلة، وأجرت بعض عمليات الصيانة من أجل الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة

وأكد اللواء خالد فودة، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة بمحافظة جنوب والموجة الحارة مستمرة حتي نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين 26 إلى 36 درجة في معظم مدن المحافظة.

وذكر أن نسبة الرطوبة مرتفعة وتصل إلى 70%، وسرعة الرياح تترواح بين 27 إلى 30 كيلو متر في الساعة، والرياح غربية، وشمالية غربية، وحالة البحر مستقرة.

وأوضح، أن درجات الحرارة اليوم في الطور تسجل 30 مئوية، وسانت كاترين 27، وشرم الشيخ 40، ودهب 34، وطابا 32، ورأس سدر 27 درجة.