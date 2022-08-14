«حماة وطن»: صرف أموال للضحايا.. وغرفة عمليات لمتابعة الموقف

قال اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة وطن، إن الحزب قدم تعازيه في أسر الضحايا جراء الحادث الأليم الذي وقع، صباح اليوم، بكنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة بالجيزة، حتى دفع الحزب بوفد إلى الكنيسة؛ لتفقد الموقع وإجراء العديد من التسهيلات بجوار الموقع «شباب الحزب شاركوا بشكل كبير».

نصير: لدينا غرفة عمليات منعقدة بشكل دوري

وأضاف «نصير»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنّ الحزب تحرك على أكثر من مستشفى للاطمئنان على ضحايا الحادث الأليم، وخصص الحزب أموالا للضحايا جراء الحادث، «لدينا غرفة عمليات منعقدة لمراقبة الموقف على الأرض بشكل دائم ودوري».

نصير: نقدم الدعم الكامل لأهالي المصابين

وأوضح أنّ الحزب قدّم الدعم الكامل لأهالي المصابين، خلال الحادث الأليم، وتقدم الحزب بالشكر للدولة المصرية بكل أجهزتها على الجهود التي بدأت منذ الدقيقة الأولي من اندلاع الحريق.

واستطرد: «من أول دقيقة حصل الحادث تضافرت جميع أجهزة الدولة للتداخل لتقليل الحادث، ولكن الحادث كان كبير وجلل وعدد الوفيات والمصابين أثر فينا كلنا، وفور وقوع الحادث شكلت الأمانة المركزية للحزب غرفة عمليات، وتم توجيه أمانة محافظة الجيزة بالتحرك بوفد لزيارة موقع الحادث وتسهيل كل الإجراءات بالتعاون مع شباب الحزب لمساعدة أجهزة الدولة».

وتابع: «أدينا توجيه إنه يتم زيارة المصابين في المستشفيات، وحاليًا فيه وفد انتقل إلى الكنيسة لتقديم العزاء في ضحايا الحادث، وفيه غرفة عمليات مفتوحه حتى الوقت الحالي، ونتعامل مع الموقف أولا بأول».