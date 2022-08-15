وصول أسرة شيماء جمال لحضور جلسة محاكمة المتهمين بقتلها

وصلت إلى محكمة جنايات جنوب الجيزة، قبل قليل، أسرة شيماء جمال، التي قتلت على يد زوجها بمساعدة صديقه بمزرعة في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، لحضور ثالث جلسات محاكمتهم بعد تأجيلها يوم السبت الماضي لعرض المتهم الأول على الطب الشرعي.

عرض المتهم الأول على الطب النفسي

وأجلت هيئة المحكمة، الجلسة الماضية التي عقدت يوم السبت الماضي، إلى جلسة اليوم الاثنين، لعرض المتهم الأول على الطب الشرعي.

مطالبة بالقصاص

وخلال الجلسة الماضية، شددت الأجهزة الأمنية على حضور الجلسة، وظهرت أسرة المجني عليها شيماء جمال حاملين بانرات عليها صورها، مرتدين ملابسهم السوداء مطالبين بالقصاص من القتلة، مرددين عبارات «عاوزين إعدامهم.. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم».

انسحاب دفاع المتهم الأول

وأعلن محامي المتهم الأول عمر هريدي، انسحابه من الدفاع عن موكله بسبب وجود بعض الأشياء التي تدين الأول، مؤكّدًا أنَّ المجني عليها تعرضت للظلم بشكل كبير للغاية بعد أن اطلع على أوراق القضية، لذلك قرر تركها.

غضب والدة شيماء جمال

وبعد انتهاء الجلسة الماضية، سردت والدة المجني عليها شيماء جمال ما دار في جلسة محاكمة المتهمين، معربة عن غضبها الشديد بسبب الطلب الذي تقدم به دفاع المتهم الأول لعرضه على الطب النفسي.