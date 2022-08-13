السماح لوالدة شيماء جمال ومحاميها فقط بحضور جلسة محاكمة المتهمين

رفضت قوات الأمن الخاصة بمحكمة جنايات جنوب الجيزة دخول جميع أفراد أسرة شيماء جمال الجلسة الثانية لمحاكمة الزوج وشريكه في الجريمة المتهمين بقتل شيماء جمال داخل إحدى المزارع في منطقة «أبو صير» التابعة للبدرشين، واكتفت فقط بالسماح بالحضور للأم ومحامي المجني عليها.

محاولات مستمرة من أسرة شيماء لحضور الجلسة

دارت العديد من المحاولات والنقاش المتبادل بين أفراد أسرة شيماء جمال وبين رجال الأمن، على مدار 10 دقائق لإقناع الطرف الثاني للسماح لهم بحضور الجلسة، ولكن دون جدوى.

حضور الجلسة للأم والمحامي فقط بشروط

وشدد رجال الجهات المختصة على أنَّ دخول المحكمة يقتصر على السماح لدخول الأم فقط ولكن بشروط، وهي ألا تحدث أي إزعاج أو صريخ داخل قاعة المحكمة، والالتزام بالهدوء في أثناء انعقاد الجلسة.

حضور أفراد أسرة شيماء جمال خارج المحكمة

وكان أسرة شيماء جمال قد وصلت إلى خارج المحكمة في الساعة 9.30 صباحًا، رجال وسيدات، وشباب وأطفال، رافعين بانرات ورقية عليها صور المجني عليها ومكتوب تحتها آيات قرآنية منها «لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب».