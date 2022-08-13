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عمر هريدي ينسحب من الدفاع عن زوج شيماء جمال: الضحية تعرضت للظلم

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محمد سعيد الشماع وبسمة عبدالستار
02:52 م | السبت 13 أغسطس 2022
شيماء جمال

شيماء جمال

انسحب عمر هريدي دفاع المتهم الأول، من الدفاع عنه في قضية قتل زوجته المذيعة شيماء جمال، قائلا: إنه إذا صرح بأسباب انسحابه من الدفاع عن المتهم سيؤثر ذلك على موقفه بالسلب.

عمر هريدي: اطلعت على كل أوراق القضية

وأضاف «هريدي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه اطلع على كل أوراق قضية شيماء جمال، ووجد أنَّه لا يستطيع الدفاع عن المتهم، لأنّه مقتنع بالظلم الذي وقع على المجني عليها، متابعًا «قناعتي الشخصية أن الزوج المتهم قاتل ومتورط في القضية».

تأجيل محاكمة زوج شيماء جمال وصديقه

كانت محكمة جنايات الجيزة قررت تأجيل محاكمة زوج شيماء جمال وصديقه لجلسة 15 أغسطس الجاري.

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