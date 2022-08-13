مفاجأة في قضية شيماء جمال.. المحامي طلب عرض الزوج المتهم على الطب النفسي

قالت والدة المجني عليها شيماء جمال، إنَّ دفاع المتهم طلب عرضه على الطب النفسي، لأنَّه مريض نفسي، متسائلة «عن حال القاتل الذي اشترك معه في الجريمة، خاصة أنَّه أعطاه 350 ألف جنيه، وزوّر عقد شقة المجني عليها وباعاها له بعقد ابتدائي».

الدفاع طلب عرض المتهم على الطب النفسي

وتابعت والدة الضحية شيماء جمال أنَّ «والد المجني عليه أراد بيع القضية ليتنازل عنها مقابل المال، لأنَّه لم يراعها أو يربيها في صغرها، ولم يكن على معرفة بي»، موضحة أنَّها تلقت اتصالا قبل بدء جلسة اليوم الساعة 1 صباحًا من مجهول ليساومها على التنازل عن القضية، بمبلغ 10 ملايين جنيه، وردت عليه قائلة إنَّ «فلوس البنك المركزي كله مش هتعوضني بنتي»، وبعدها أغلق الهاتف في وجهها.

والدة المجني عليها: «مكنتش هتسافر معاه»

وعن الحوار الذي دار بينها وبين الجاني، قالت والدة الضحية إنه «كذب بشأن قوله إنه لم يكن له نية لقتلها، لأنَّهم قبل الحادث بـ15 يوما كانوا سيسافرون إلى دبي، وأنه حصل على تأشيرة لها وهي ليست موجودة الآن لترد على ذلك، وأنكر أن المجني عليها كانت ستسافر معه من الأساس»، مؤكّدة أنَّه لم يعان من أي أضرابات نفسية، وأن الدفاع الخاص به يشك في أنه يعاني من حالة نفسية.