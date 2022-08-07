ابنة رجاء الجداوي عن دلال عبدالعزيز في ذكرى وفاتها: «الصحاب اللذاذ»

أحيت أميرة مختار، الابنة الوحيدة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، الذكرى السنوية الأولى لوفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 7 أغسطس عام 2021، بعد تداعيات إصابتها بفيروس كورونا، ومعاناة مع المرض استمرت نحو 90 يومًا داخل أحد المستشفيات.

ونشرت ابنة رجاء الجداوي، صورة تجمع بين والدتها ودلال عبدالعزيز، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، وعلقّت عليها بقولها: «الله يرحمكم يا حبايبي، النهاردة عدت سنة على ديدي، ربنا يصبرنا جميعًا على فراقكم».

وفاة رجاء الجداوي ودلال عبدالعزيز بفيروس كورونا

واستطردت بقولها: «يا رب تفضل ذكراهم الطيبة موجودة العمر كله، لمّا الصحاب يبقوا لذاذ، الله يرحمكم».

وكانت صداقة قوية قد جمعت بين الفنانتين رجاء الجداوي، التي توفيت يوم 5 يوليو عام 2020 متأثرة بفيروس كورونا عن عمر 86 عامًا، ودلال عبدالعزيز التي لحقت بها في يوم 7 أغسطس عام 2021 عن عمر 61 عامًا، وذلك بعد وفاة رفيق دربها ووالد ابنتيها دنيا وإيمي، الفنان الكبير سمير غانم يوم 20 مايو من نفس العام.

صداقة قوية جمعت بين رجاء ودلال رغم اختلاف الزمن بينهما

ودائمًا ما كان يعرف عن الثنائي رجاء الجداوي ودلال عبدالعزيز، حرصهما على التواجد في جنازات الكثير من أهل الفن، ومواساة أسرهم وعائلاتهم حتى لو لم تربطهما بهم أي علاقة، وهو ما جعل سمير غانم، يطلق عليهما بشكل ساخر: «عزاء الجداوي، وعزاء عبدالعزيز»، وذلك حسب تصريحات تليفزيونية للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وكانت آخر أعمال الفنانة دلال عبدالعزيز، هو فيلم «تسليم أهالي»، الذي بدأ عرضه بالسينما منذ عدة أيام، ويعد آخر ظهور سينمائي لها، أمام ابنتها دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد، تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.