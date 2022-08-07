رشوان توفيق عن دلال عبدالعزيز: «حلمت بيها لابسة فستان أخضر ووشها منور»

عام كامل على الرحيل، تركت خلفها الكثير من مواقف الإنسانية التي جعلت الجميع يفتقدها، ويرون أنه لا أحد استطاع أن يملأ مكانها،وبكلمات مؤثرة تحدث الفنان رشوان توفيق عن الفنانة الراحلة الفنانة دلال عبدالعزيز.

بدأ الفنان رشوان توفيق، حديثه عن الفنانة دلال عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلًا: «كانت صاحبة واجب وجدعة، مفيش أزمة ممكن يمر بيها فنان إلا وبتكون أول واحدة واقفة جنبه»، مؤكدًا أن أكثر لحظات مقابلته لها، كانت حينما تتواجد في مكان لمساندة زميل أو زميلة.

رشوان توفيق يتذكر دلال عبد العزيز

وتابع توفيق باكيًا: « فاكر أول لما قالولي خبر وفاتها، حسيت إن خنجر دخل في صدري على الرغم من إني كنت دايمًا بكلم دنيا، وكنت عارف وقتها إنها كانت تعبانة، بس كان عندي أمل»، متذكرًا بداية معرفته بها، قائلًا إنه كان يعرف دلال عبدالعزيز منذ كانت فنانة صغيرة، وكان يحبها ويحترمها للغاية، وعندما علم بخبر زواجها من الفنان الراحل سمير غانم، كان معها في مدينة دبي لتصوير مسلسل تليفزيوني، وحينها وجها لها سؤالًا يعبر عن دهشته من قبولها الزواج بسمير غانم بسبب فارق السن بينهما الذي تعدى 20 عامًا، لترد مكررة 3 مرات أنها تحبه.

توفيق رشوان يحلم بدلال عبدالعزيز

كما كشف الفنان رشوان توفيق، أنه قبل وفاتها بأربع سنوات تقريبًا، شاهد الفنانة دلال عبدالعزيز في رؤيا أثناء نومه، وهي ترتدي فستانًا باللون الأخضر ووجهها يملؤه النور، وبالفعل حينها أخبر الفنانة رجاء الجداوي وطلب منها أن تخبرها بالأمر، وهاتفته «دلال» لسماع الرؤيا منه، وسألته عن تصريح له أنه قال بأنه يقرأ جزءًا كاملًا من القرآن الكريم يوميًا، فأخبرها بأن هذا الأمر صحيح، قائلًا: «دخلت في منافسة معايا، وبقيت تقرأ جزأين في اليوم ومكنتش بتقرأ كده وخلاص، كانت بتركز في الآيات القرآنية، وتتصل تسألني فيها، ربنا يرحمها ويجعله في ميزان حسناتها».