«البرلمان العربي» يعزي السيسي في ضحايا حادث كنيسة إمبابة: كل الدعم لمصر

أعرب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن خالص التعازي وصادق المواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة والبرلمان والشعب، في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

حريق كنيسة إمبابة

وأكد العسومي، تضامن البرلمان العربي مع جمهورية مصر العربية في هذا الحادث الأليم، ودعمه الكامل فيما تتخذه من إجراءات لاحتواء الأزمة، داعيا المولى عز وجل أن يرحم الضحايا ويمن بالشفاء العاجل على المصابين وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.