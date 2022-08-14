مصاريف جامعة مصر المعلوماتية 2022- 2023.. منح للمتفوقين

رسوم الجامعات الخاصة ومن بينها مصاريف جامعة مصر المعلوماتية EUI، أحد أعلى الكلمات بحثًا عبر محرك جوجل في إطار استعداد طلاب الثانوية العام 2022، أو ما يعادلها، للالتحاق بالعام الدراسي 2023، وسيحصل طلاب دفعة 2022-2023 على منح إضافية (تقدم تخفيض في المصروفات) وفقًا لمجموع الدرجات الحاصلين عليها في الثانوية العامة.

وأعلنت جامعة مصر للمعلوماتية مصاريف 2023 بالجنيه المصري للطلاب المصريين في العام الدراسي المقبل، على أن يتم دفع الرسوم الدراسية على دفعتين، في بداية كل فصل دراسي، كالتالي:

مصاريف جامعة مصر للمعلوماتية 2022- 2023

أولا- كلية علوم الحاسبات والمعلومات:

1- مصروفات جامعة مصر للمعلوماتية لجميع المصريين (قبل المنح) 172.400 جنيه مصري.

2- تقدم منحة 40% للدفعة 2022- 2023، وتكون المصاريف 103.440 جنيه.

3- تقدم منحة 50% للحاصلين على مجموع من 85%- 80%، وتكون المصاريف 86.200 جنيه.

4- تقدم منحة 55% للحاصلين على مجموع من 85%- 90%، وتكون المصاريف 77.580 جنيه.

5- تقدم منحة 60% للحاصلين على مجموع أعلى من 90%، وتكون المصاريف 68.960 جنيه.

ثانيا كلية الهندسة:

1- مصروفات جامعة مصر للمعلوماتية لجميع المصريين (قبل المنح) 180.200 جنيه مصري.

2- تقدم منحة 40% للدفعة 2022- 2023، وتكون المصاريف 108.360 جنيها.

3-تقدم منحة 50% للحاصلين على مجموع من 85%- 80%، وتكون المصاريف 90.300 جنيه.

4- منحة 55% للحاصلين على مجموع من 85%- 90%، وتكون المصاريف 81.270 جنيها.

5- منحة 60% للحاصلين على مجموع أعلى من 90%، وتكون المصاريف 72.240 جنيها.

مصاريف جامعة مصر للمعلوماتية 2022- 2023

ثالثا: كلية تكنولوجيا الأعمال

رابعا: كلية فنون رقمية وتصميم

وأعلنت الجامعة تخفيض إضافي 10% للإخوة (عند التحاق الإخوة بالجامعة معًا، في الدفعة نفسها أو دفعات مختلفة)

*ومنح خاصة بالتفوق الرياضي

* منحة إضافية لذوي الاحتياجات الخاصة

وأوضحت جامعة مصر للمعلوماتية أن نسبة المنح المبنية على تفوق دراسي صالحة طوال فترة الدراسة بشرط أن يحافظ الطالب على المعدل التراكمي.