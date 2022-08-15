سوهاج في 24 ساعة.. «المؤبد» لعامل ومصرع شاب دهسًا وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة

شهدت محافظة سوهاج وقائع مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها الحكم بالمؤبد على عامل، وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة، ومصرع شاب دهسًا في المحافظة.

وجاء الحادث الأول عندما شهدت دائرة قسم أول سوهاج، نشوب مشاجرة بين 6 أشخاص، ما أدى إلى وجود إصابات بكسور وجروح طعنية وقطعية، وذلك بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم نقل المصابين من الطرفين إلى مستشفى سوهاج العام.

حدوث مشاجرة ومصابين في دائرة قسم أول سوهاج

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا، يفيد بحدوث مشاجرة ووجود مصابين في دائرة قسم أول سوهاج.

وجاء الحادث الثاني عندما شهدت محافظة سوهاج، مصرع شاب عشريني، دهسًا أسفل عجلات أحد القطارات، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وأخطرت جهات التحقيق المختصة.

مصرع شخص دهسا

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من من القوة المعينة لتأمين محطة السكة الحديد، بمصرع أحد الأشخاص، اصطدم به أحد القطارات، على شريط السكة الحديد.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين مصرع المدعو «م. ر»، أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

تم الدفع بسيارة إسعاف وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة، التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة.

معاقبة عامل بالسجن المؤبد

وفي سياق آخر قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، لاتهامه بالشروع في قتل شخص بدائرة مركز المنشأة.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بإصابة المجني عليه «م. ع» بطلق ناري، ونقله الى المستشفى للعلاج، وبعد تقنين الإجراءات، كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم «م.أ» بسبب خلافات بينهما، فقام بإطلاق النار عليه من سلاح ناري ما أدى إلى إصابته.