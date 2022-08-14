بعد رسوب 229 طالبا.. «عبد الخالق»: نتيجة كلية الطب جامعة سوهاج طبيعية

علق الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، على نتيجة الفرقة الأولى كلية الطب جامعة سوهاج، والتي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، عن رسوب 229 طالبًا قائلًا: «إن نتيجة الكلية طبيعية وتم إعلانها منذ شهر».

نتيجة كلية الطب جامعة سوهاج

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، في تصريح صحفي لـ«الوطن»: «لماذا تم إثارة نتيجة كلية الطب جامعة سوهاج، في هذا الوقت، خاصة أنه تم إعلانها من شهر.. لماذا ظهورها الآن بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة»، موضحًا أن هناك استهداف وحالة ترصد للدولة المصرية والجمهورية الجديدة، والمشروعات العملاقة وغير المسبوقة، حيث هناك خلايا خفية تستغل الأحداث وبعض القضايا غير الصحيحة لنيل من الدولة المصرية».

وأوضح «رئيس الجامعة»: أن نتيجة الفرقة الأولى كلية الطب جامعة سوهاج طبيعية ولا يوجد بها أي مشكلة، حيث أن عدد طلاب الفرقة 672 طالبًا، منهم 278 طالبًا، حصل تقدير امتياز خلال الفصل الدراسي الأول، و262 طالبًا حصلوا على تقدير امتياز خلال الفصل الدراسي الثاني.

ستعقد الامتحان خلال شهر 9

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أن هناك 135 طالبًا من طلاب الفرقة الأولى كلية الطب جامعة سوهاج حصلوا على جيد جدًا في نتيجة الفصل الدراسي الأول، بينما حصل 132 على جيد جدًا في الفصل الدراسي الثاني، و63 طالبًا حصلوا على تقدير جيد في نتيجة الفصل الدراسي الأول، و48 طالبًا حصلوا على جيد خلال الفصل الدراسي الثاني، و229 طالبا لديهم دور ثاني.

وتابع: أن الامتحانات ستنعقد خلال شهر 9 المقبل، موضحًا أن هذا هو النظام المعمول به فى كلية الطب فى ضوء لائحة النظام التكاملي الجديد.