«بكين» تحث الدول المعنية على الالتزام بسياسة الصين الواحدة

حثت «بكين»، «واشنطن»، على التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد والالتزام بسياسة صين واحدة، وقال الممثل الخاص للحكومة الصينية لشبه الجزيرة الكورية، «ليو شياو مينج»، تعليقا على الزيارة الجديدة لأعضاء من «الكونجرس» الأمريكي إلى جزيرة تايوان بقيادة السناتور «إد ماركي»، إن هذه خطوة خطيرة للغاية تشبه اللعب بالنار.

«مينج»: أي شخص يحاول منع إعادة توحيد الصين سيواجه جدارا فولاذيا عظيمًا

وأضاف «مينج»، أن من يلعب بالنار سيموت منها، موضحا أن بلاده تحث الدول المعنية على الالتزام بسياسة الصين الواحدة، والتعامل بشكل صحيح مع قضايا تايوان، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لبكين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشار الممثل الخاص للحكومة الصينية، إلى أن أي شخص يحاول منع إعادة توحيد الصين سيواجه جدارًا فولاذيًا عظيمًا أقامه أكثر من 1.4 مليار شخص في البلاد.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بعد زيارة رئيسة مجلس «النواب» الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى «جزيرة تايوان».

انطلاق مناورة «فالكون سترايك 2022» بين القوات الجوية الصينية والتايلاندية

وأمس الأحد، قال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، «ما شياو قوانج»، إن الحزب الجديد في تايوان قدم مساهمات إيجابية في تعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر «مضيق تايوان» ودفع إعادة التوحيد السلمي للوطن الأم، مضيفا إن الحزب الجديد منذ تأسيسه، أيد بحزم مبدأ صين واحدة، وعارض بشدة استقلال تايوان.

وأمس الأحد، انطلقت مناورة تدريبية مشتركة تحمل اسم «فالكون سترايك 2022»، للمرة الخامسة، بين القوات الجوية الصينية ونظيرتها التايلاندية بقاعدة «أودورن» الملكية التايلاندية.

وقال نائب المارشال الجوي التايلاندي واتشيرابون موانجنوي، إن التدريبات ستحافظ على الصداقة بين الجانبين وتعززها وستقوي المستوى الأمني والدفاعي بالمنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.