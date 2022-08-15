سيف عبدالرحمن: لما يوسف شاهين اختارني لبطولة فيلم مكنتش مصدق

كشف الفنان سيف عبدالرحمن عن ذكرياته مع المخرج يوسف شاهين، قائلا إنه كان محظوظا لأنه تعرف على يوسف شاهين، وفوجئ بأنه يطلبه في بطولة فيلم «فجر يوم جديد» مع الفنانة سناء جميل عندما كان طالبا في الجامعة.

يوسف شاهين اختارني عشان حيويتي ومصريتي

وأضاف سيف عبدالرحمن، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، «كان حلم ومكنتش مصدق إن ربنا أكرمني في الفرصة دي، قالي أنا اخترتك عشان انطلاقتك وشبابك وحيويتك ومصريتك، أنا عاوز شاب مصري، لما خدت السيناريو قعدت اقراه ومنمتش من الفرحة، وقولت ربنا راضي عني، كنز ومكنتش مصدق».

كما كشف عن علاقته بالفنان الكبير عادل إمام، قائلا إنه اشترك معه في العديد من الأعمال كان من أهمهم مسلسل «فرقة ناجي عطا الله»، حيث قام بدور السفير المصري في إسرائيل.

وأوضح أن علاقته جيدة مع عادل إمام الفنان الأوحد الذي يعد نجم مصر الأول على مدار 30 أو 40 سنة، متابعا: «شرف لينا كلنا يكون عندنا عادل إمام».

يوسف شاهين تمنى العمل مع عادل إمام

ولفت إلى أن المخرج يوسف شاهين كان يتمنى العمل مع الفنان عادل إمام، مواصلا: «يوجد أكثر من فيلم يوسف رشح فيه عادل لكن للأسف لم يحدث اتفاق، لأن يوسف شاهين بيعمل فيلم لاسمه وعادل إمام عاوز فيلم لاسمه، ودة حقه والتاني حقه».

وأشار إلى أنه إذا كان هناك عمل جمعنه مع يوسف شاهين وعادل إمام لكان «كسر الدنيا»، ولكن كان لابد في البداية على أحدهما التنازل نسبيا، لكنهما لم يتنازلا، وهي خسارة للثنائي.