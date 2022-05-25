محسن محيي الدين: «يوسف شاهين مكتشفنيش.. وكتفني في وداعا بونابرت»

قال الفنان محسن محيي الدين، إنه كان يشارك في برامج الأطفال منذ السابعة من عمره، وعلمته الفنانة إنعام الجريتلي كيفية إلقاء الشعر وسماع المزيكا، كما ساعدها في الإخراج.

محسن محيي الدين: إسكندرية ليه سادس أفلامي

وأضاف محيي الدين، في حواره مع الإعلاميتين منى عبدالغني وهبة الأباصيري، ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة cbc: «ربتني منذ أن كنت طفلا على أن أصير فنانا شاملا، وأتذوق الشعر منذ صغري»، لافتًا إلى أن المخرج الراحل يوسف شاهين لم يكتشفه، إذ كان فيلم «إسكندرية ليه» الذي تعاونا فيه سادس أفلامه.

وتابع الفنان: «عندما التقيته، قال لي إنه يراني موهوبا حتى أجسد الشخصية التي جسدتها في الفيلم، رغم أنني كنت معارضا لهذا الأمر، لأنني كنت أراها شخصية معقدة.. كان سايبني براحتي، ومكنش مسيطر عليّ في إسكندرية ليه أو حدوتة مصرية، لكن كتفني في وداعا بونابرت».

وأشار إلى أنه كان يعمل في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة قبل فيلم إسكندرية ليه، وبعدها توقف عن العمل 3 سنوات: «الناس خافت تتعامل معايا، كانوا فاكرين أن يوسف شاهين محتكرني، لكن أنا مبحبش حد يحتكرني».

مسرحية سك على بناتك

وأوضح أنه شارك في مسرحية سك على بناتك، حتى يدحض كل ما قِيل بشأن احتكاره من جانب يوسف شاهين، متابعًا: «فؤاد المهندس حدوتة وأستاذ، وبيفرح بالشخصيات اللي حواليه أنها تنور، وممكن الممثلين يقطعوا عليه في المسرحية، وسناء يونس كانت واخدة على الناس في المسرحية وكان بيفرش لها ويساعدها، ومحمد أبو الحسن وكل الناس، وكان بيفرح أوي بينا، واقترح علينا نعمل رقصة أنا وشريهان، وهو اللي اختار لنا الموسيقى».