علاء مرسى: «ملف سرى» أعادنى للتمثيل الجاد.. وأحب هانى سلامة لأنه من مدرسة يوسف شاهين

أبدى الفنان علاء مرسى سعادة بالغة إزاء مشاركته فى مسلسل «ملف سرى» للمخرج حسن البلاسى، وبطولة الفنان هانى سلامة، حيث شكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة «فنون مصر» لمالكيها محمد محمود عبدالعزيز وريمون مقار على إعادتهما له للظهور فى الدراما الرمضانية من جديد بعد فترة غياب دامت 4 سنوات.

تحدث «مرسى» عن تفاصيل دوره فى المسلسل الرمضانى الذى يعرض عبر ثلاث قنوات تابعة للشركة المتحدة لـ«الوطن» قائلاً: «الترشيح جاء من الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، والمنتج ريمون مقار، وهو دور عم فتحى، تلك الشخصية التى تسكن فى حى شعبى وتعمل فى عمل خارج عن القانون ولكن دمها خفيف».

أضاف: «أكثر ما حمسنى للشخصية هو أن القائمين على العمل شاهدوا موهبتى فى لون مختلف عنى، فالجميع دوماً ما يستعين بى إذا كان العمل كوميدياً، أو يتطلب مشاهد لرسم الضحكة على وشوش المشاهدين، ولكن هذه المرة تحمسوا لى فى تقديم شخصية بلطجى ربما يكون شريراً، وهو والد ليل المصرى، الشخصية التى يلعبها الفنان محمد محمود عبدالعزيز».

وكشف علاء مرسى أن قضية المسلسل مهمة للغاية لكونها تكشف كواليس وأسراراً شهدتها مصر فى فترة عصيبة: «قصة مسلسل ملف سرى رائعة، لأنها تلقى الضوء على عدة قضايا فساد شهدتها مصر خلال الفترة العصيبة عام 2013، ربما لا تكون الأسماء المتداولة فى المسلسل حقيقية، ولكن الأحداث حدثت بالفعل فى فترة كان الجميع منشغلاً خوفاً على مصر بسبب الأحداث السياسية».

وأشار «مرسى» إلى أن تصوير مشاهده فى المسلسل سيستمر حتى الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، حيث إنه كان قد بدأ تصوير مشاهده فى المسلسل قبل انطلاق شهر رمضان بسبعة أيام، مشيراً إلى أن أغلبية مشاهده ستكون مع الفنان محمد محمود عبدالعزيز بحكم تقديمه شخصية والده.

وعن الفنان هانى سلامة، قال: «رغم مسيرتى الفنية الطويلة، ورغم أيضاً مسيرة الفنان هانى سلامة، فإننا حتى قبل تصوير المسلسل لم نكن قد تقابلنا من قبل مطلقاً، ولكننى من المحبين والمعجبين بأداء وموهبة هانى سلامة، فيكفى أنه من مدرسة المخرج العظيم يوسف شاهين، فهو فنان قادر على التمثيل بعينه فقط».

مسلسل «ملف سرى» من بطولة هانى سلامة، ومحسن محيى الدين، وماجد المصرى، وعائشة بن أحمد، ودنيا، وإدوارد، ومادلين طبر، ونضال الشافعى، ومن تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى، ومن إنتاج شركة فنون مصر، التى يمتلكها محمد محمود عبدالعزيز مع ريمون مقار.

وفى سياق مختلف، كشف علاء مرسى عن عودته للسينما من جديد خلال الفترة المقبلة بفيلم «الحب بتفاصيله» الذى يجمعه لأول مرة بالفنان محمد نور، وعن العمل قال: «فيلم الحب بتفاصيله هو فيلم رومانسى كوميدى يجمعنى لأول مرة بالفنان محمد نور، فأنا أحببت مساندة نور فى أول بطولة سينمائية له، كما أنها المرة الأولى التى أشارك فى فيلم يعتمد بشكل كبير على الموسيقى».

أضاف: «محمد نور فنان جيد للغاية، ويجتهد دوماً، ومن أول يوم تصوير وجدته يذاكر شخصيته والشخصيات التى معه، وأنا فى العمل أقدم شخصية الشحات، وهو شخص لديه جيم يتدرب فيه أبناء الحارة».