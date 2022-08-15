نعيم عيسى باكيا: «أنا ليه انتهيت بالشكل ده وزمايلي مش بيسألوا عليا؟»

أبدى الفنان نعيم عيسى شعوره بالحسرة الكبيرة عندما يشعر بأنه بعيد عن الأضواء والاهتمام والعمل، قائلا: «أشعر بحسرة كبيرة.. لماذا أنتهي بهذا الشكل؟».

وأضاف نعيم عيسى في أولى حلقات الموسم الجديد ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، «ليه أنا انتهيت كدة؟ مريض وعيان ونايم في البيت، ليه محدش بيبعتلي؟، ليه محدش بيزورني من زمايلي؟، منهم لله.. أنا الحمد لله عايش بالمعاش».

نعيم عيسى: بتضايق لما تيجي مناسبات فنية ولا يتم ذكري أو تكريمي

وتابع الفنان نعيم عيسى: «بتضايق لما تيجي مناسبات فنية ولا يتم ذكري أو تكريمي، ولكن هعمل إيه، بشوف وبتفرج في التلفزيون بيكرموا ناس كتير ولا حد فكر يكرمني.. كنت بحب الفن من صغري ومن وأنا عندي 6 سنوات».

ولفت إلى أن آخر عمل فني اشترك به كان «شارع عبد العزيز» ولم يكن راضيا عن دوره، «جابوني في مشهد واحد وقولت جُمل محدودة، واتضايقت وزعلت، قولت بعد كل الأعمال اللي عملتها دي كلها في الآخر يجيبوني في مشهد واحد؟.. قولت بيني وبين نفسي والله ما أنا ممثل بعد كدة ورجعت بلدي إسكندرية تاني، قاعد في البيت زعلان».

أشرف زكي الوحيد اللي بيسأل عليا

وأكد أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، هو الشخص الوحيد الذي كان يسانده في فترة مرضه، «محدش من الفنانين ولا الممثلين زارني ولا سأل عليا، مفيش إلا أشرف زكي وقف جنبي ويسأل عليا ويعالجني ويعملي عمليات».