أخبار البورصة المصرية.. خبير يتوقع ارتفاع مؤشر السبعيني إلى 2160 نقطة

يترقب المتعاملون في سوق المال، أداء جلسة اليوم الإثنين في البورصة المصرية، بعد إقرار الرقابة المالية مقترح البورصة بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى.

استعادة المؤشر الرئيسي مستوى 10200 نقطة

وقال حسام عيد المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، إذا نجح في استعادة مستوى 10000 نقطة والاستقرار أعلاه، يكون في اتجاهه لاستهداف مستوى المقاومة الثاني وهو 10200 نقطة، أما في حالة عدم نجاح المؤشر في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي والاستقرار أعلاه قد يتراجع في اتجاه مستوى الدعم الرئيسي وهو 9800 نقطة.

وأضاف عيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أداء المؤشر الرئيسي يغلب عليه الأداء المتذبذب بسبب اتجاه المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو البيع.

مؤشر السبعين يتجه لمستوى 2160 نقطة

وأضاف عيد: «فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فإن المؤشر بهذا الأداء يكون في اتجاهه إلى استهداف مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2160 نقطة».

وتابع المحلل المالي، أن أداء المؤشر السبعيني مدعوم باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، وحال ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيسي وهو 2100 نقطة.

واعتمدت هيئة الرقابة المالية أمس، مقترح البورصة بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى، وذلك لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما جرى شراؤه وشراء ما جرى بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال.

وكانت البورصة المصرية، انهت تعاملات الجلسة السابقة، على تباين وتراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنحو 0.04% عند مستوى 9984.44 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 3.43%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2129.13 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 3056.56 نقطة بارتفاع نسبته 2.45%.