أخبار البورصة المصرية.. تباين المؤشرات وسط مكاسب سوقية 4 مليارات جنيه

شهدت البورصة المصرية، تباين في أداء المؤشرات بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على تراجع بنسبة 0.04% عند مستوى 9984.44 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 3.43%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2129.13 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 3056.56 نقطة بارتفاع نسبته 2.45%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يصعد بنسبة 0.85%

وأغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 0.85%، ليغلق عند 1843.98 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.5 مليار جنيه، من خلال التداول على 1.3 مليار سهم، وتنفيذ 73.010 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 189 سهمًا، إذ ارتفع 108 سهمًا، وانخفض 35، فيما استقر 46 سهمًا.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة منتصف الأسبوع عند مستوى 673.583 مليار جنيه، بمكاسب 4 مليارات جنيه.

وقال حسام عيد المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، أغلق على تراجع محدود بعد أن فقد مكاسبه الصباحية ولم ينجح في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي 10000 بفضل الأداء المتذبذب لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو البيع وجني الأرباح بالأسهم القيادية.

أضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ المؤسسات المالية المصرية استمرت نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 10000 الأمر الذي انعكس على أداء الأسهم القيادية بالتذبذب والمؤشر أيضًا، وفي حالة نجاح المؤشر الرئيسي في استعادة مستوى 10000 والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني 10200 نقطة.

ويتوقع عيد، في حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسي في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي والاستقرار أعلاه قد يدفعه لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 9800 نقطة.

مؤشر EGX70 يستهدف مقاومة 2160 نقطة

وتابع: «فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقد نجح في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي 2100 وأغلق مرتفعًا بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وتوقع «عيد» أن المؤشر السبعيني يستهدف بهذا الأداء اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2160 مدعومًا باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، أما في حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيسي وهو 2100 نقطة،