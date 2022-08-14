أخبار البورصة المصرية.. ارتفاع المؤشرات و3.2 مليار جنيه مكاسب سوقية

يبحث كثيرون عن أخبار البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، التي شهدت ارتفاعًا في أداء المؤشرات، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.20% إلى مستوى 10008.42 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.6%، عند مستوى 2091.4 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 1.2%

ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 1.24%، مع بداية التعاملات عند مستوى 3020.43 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.59% عند مستوى 1839.17 نقطة.

قيم التداولات

بلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 116 مليون جنيه، من خلال التداول على 77.4 مليون سهم عبر تنفيذ 4.720 ألف صفقة، فيما جرى التداول على 137 سهمًا، ارتفع 51 سهمًا، فيما انخفض سهمًا واحدا واستقر سهمًا دون تغيير.

رأس المال السوقي يربح 3.2 مليار جنيه

بلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة، نحو 3.2 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 672.728 مليار جنيه.

توقعات حركة المؤشرات

ويتوقع حسام عيد، محلل مالي وخبير أسواق المال، أنَّ مؤشر البورصة الرئيسي يتجه بهذا الأداء إلى اختبار مستوى المقاومة 10200 نقطة، وقد يدفع المؤشر الرئيسي الى اختبار مستوى المقاومة الثاني 10400 نقطة.

وتابع «عيد»، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 يتوقع أنه قد يختبر مستوى المقاومة الثاني 2100 نقطة، بدعم من استمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد برئاسة الدكتور محمد فريد، مقترح البورصة بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى، وذلك لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تمّ شراؤه وشراء ما تمّ بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال.