أخبار البورصة المصرية.. خبير يتوقع وصول مؤشر «الثلاثين» مستوى 10400 نقطة

يبحث الكثيرون عن أخبار البورصة المصرية، مع بداية أسبوع جديد وبعد التعديلات الوزارية التي تم الإعلان عنها يوم أمس السبت والتي شملت 13 حقيبة وزارية.

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير رأي خبير أسواق المال حسام عيد وتوقعاته لحركة المؤشرات والتداولات خلال جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

أداء إيجابي للمؤشرات

يتوقع حسام عيد محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن تشهد تعاملات بداية الأسبوع في البورصة المصرية أداء إيجابي للمؤشرات بعد التعديلات الوزارية التي تم الإعلان عنها يوم أمس السبت.

الأسهم القيادية ومشتريات المؤسسات المالية

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس30، سيغلب عليه الارتفاع استكمالاً للأداء الإيجابي الذي بدأ الأسبوع الماضي، بدعم من ارتفاع الأسهم القيادية ومشتريات المؤسسات المالية المصرية والعربية بالأسهم القيادية قرب مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر مما يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي 10200 نقطة.

المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 10400 نقطة

وتابع «عيد»، في حالة نجح المؤشر في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 10200 نقطة واستقر أعلى هذا المستوى يكون أمام مستوى المقاومة الثاني وهو 10400 نقطة.

وتشير توقعات المحلل المالي، إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس70، قد يستعيد مستوى المقاومة الرئيسي 2060 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري بالتزامن مع إجراء التعديل الوزاري الذي تم الإعلان عنه أمس.

وأوضح «عيد»، أنه من المتوقع أن يختبر مؤشر إيجي إكس70 مستوى المقاومة الثاني 2100 نقطة، بدعم من استمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

كانت البورصة المصرية، قد أنهت آخر جلسات الأسبوع الماضي على ارتفاع جماعي في المؤشرات، وأغلق المؤشر الرئيسي EGX30 مرتفعا بأكثر من 23 نقطة بارتفاع نسبته 0.23% مسجلاً مستوى إغلاق عند 9988.84 نقطة.