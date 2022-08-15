مسابقة الأزهر لتعيين 16 ألف معلم.. اعرف التخصصات والشروط المطلوبة

يبحث الكثيرون عن مسابقة الأزهر لتعيين 16 ألف معلم، التي أعلن عنها الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر في وقت سابق، دون الكشف عن موعد بدء التقديم، مؤكدا أن مسابقة الأزهر تتم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث أمد الأزهر الجهاز بالتخصصات المطلوبة، وينتظر الإعلان عن موعد التقديم لها.

تخصصات مسابقة الأزهر

وعلمت «الوطن» التخصصات المطلوب في مسابقة الأزهر لتعيين 16 ألف معلم، وجاءت كالتالي:

معلم مساعد قرآن كريم من خريجي جامعة الأزهر تخصص «علوم شرعية وعلوم عربية»، ومعلم مساعد رياضيات من خريجي «كليات التربية أو العلوم» بجامعة الأزهر أو من خريجي الجامعات الأخرى تخصص «الرياضيات»، ومعلم مساعد لغة إنجليزية من خريجي كليات «الألسن والآداب والتربية واللغات والترجمة والدراسات الإنسانية» تخصص لغة إنجليزية.

وتشمل مسابقة الأزهر تخصصات معلم مساعد رياض أطفال من الإناث من خريجات كليات رياض الأطفال، وكليات الدراسات الإنسانية، وكليات «التربية الطفولة»، ومعلم مساعد في الكيمياء والفيزياء، والأحياء، من خريجي كليات التربية، وتخصصات علم النفس، ومعلم مساعد في الحاسب الآلي، من خريجي كليات التربية في تخصصات «حاسب آلي - تكنولوجيا التعليم - تكنولوجيا التعليم التربوي»، ويُعين أيضًا خريجي كليات العلوم، والهندسة شعبة حاسب آلي، وكليات الحاسبات ونظم المعلومات، وكذلك خريجي المؤهلات العليا الأخرى المتخصصة في الحاسب الآلي .

شروط مسابقة الأزهر

ومن ضمن شروط التقدم في وظائف مسابقة الأزهر الشريف، ألا يزيد السن على 40 عاما وقت الإعلان، واجتياز كافة الاختبارات التحريرية والشفهية والمقابلة الشخصية، وألا يقل التقدير العام عن جيد، والأولوية في التعيين تذهب لأبناء المراكز المطلوب شغلها، وبعد ذلك باقي المراكز الأخرى على مستوى المحافظة، لا يحق للمتقدم طلب النقل إلا بعد مرور خمسة سنوات بدءً من تاريخ استلام العمل.