«الأرصاد»: ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ الرطوبة والحرارة وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن فصل الرطوبة والحرارة خلال فصل الصيف لأنّهم يدلان سويًا على حالة الطقس، موضحة أنَّ ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

الرطوبة تزيد من فرص تكوّن الشبورة المائية صباحًا

وشرحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ الرطوبة تزيد من فرص تكون الشبورة المائية صباحًا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهر، مشيرة إلى أنَّ الرياح تنشط على مسطح البحر المتوسط والأحمر لترتفع الأمواج نسبيا كما تنشط علي شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية والمتوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 34 - 23

الإسكندرية 31 - 24

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 33 - 25

شبين الكوم 34 - 25

دمنهور 33 - 24

بلطيم 33 - 25

مطروح 30 - 24

السلوم 32- 22

سيوة 36 - 23

بورسعيد 32- 25

دمياط 31 - 25

الزقازيق 34 - 25

المنصورة 34 - 25

الإسماعيلية 35 - 26

السويس 35 - 25

العريش 32 - 24

رفح 31 - 23

رأس سدر 37 - 25

نخل 34 - 19

نويبع 37 - 27

طابا 36 - 26

كاترين 33 - 19

الطور 35- 27

شرم الشيخ 38- 29

الغردقة 38 - 30

مرسى علم 39 - 30

الفيوم 35 - 25

بني سويف 36 - 25

المنيا 38 - 25

أسيوط 39- 25

سوهاج 39 - 26

قنا 42- 27

الأقصر 42 - 28

أسوان 43 - 31

إدفو 42- 30

أبو سمبل 42 - 30

الوادي الجديد 42 - 25

شلاتين 39 - 31

أبو رماد 37 - 29

حلايب 35 - 28

رأس حدربة 34 - 28