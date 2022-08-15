الأرصاد تحذر من رش الأرض بالمياه وقت الظهيرة: تجعل الجو حارا وخانقا

حرصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على تقديم معلومات للمواطنين في إطار الموسم التثقيفي داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مسلطة الضوء على مفهوم الرطوبة وتأثيرها على حرارة الطقس، محذرة من رش الأرض بالمياه وقت الظهيرة لأن ذلك يأتي بنتيجة عكسية يخالف اعتقاد البعض.

مفهوم الرطوبة وتأثيرها على الطقس

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأنه يزداد هذه الأيام الإحساس بحرارة الطقس علي الرغم من أن درجات الحرارة في المعدلات الطبيعة ولا نوجد أي زيادة ملحوظة.

وأشارت إلى أنه عادة ما يتم التنويه في النشرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن زيادة وارتفاع نسبة الرطوبة خلال أشهر الصيف؛ فما هي الرطوبة وما تأثيرها علي حرارة الطقس؟.

ولفتت إلى أن الرطوبة هي كمية بخار الماء الموجودة في الغلاف الجوي، وهي من الغازات الحبيسة حيث أنها لا تمتص أشعة الشمس خلال فترة النهار بل تمتص الأشعة تحت الحمراء الصادرة عن الأرض خاصة في وقت الليل بعد غروب الشمس وتحفظها أي تمنعها من التسرب إلى الفضاء الخارجي.

وأفادت بأنه لذلك نشعر بارتفاع كبير في حرارة الجو في الليالي الرطبة مع انها لها نفس درجة حرارة الأيام الأخرى ولا يوجد أي تغيير الا في كمية الرطوبة النسبية وعلي إثرها تتكون الشبورة المائية خاصة لو كانت الرياح هادئة تمام .

تأثير عكسي لرش الأرض بالمياه

وتابعت: «وهذا اذا كان بخار الماء يسخن من الشمس او يمتص أشعة الشمس لكان بخار الماء في طبقات الجو العليا اعلي درجة حرارة من نظيره بالقرب من سطح ؛ ولكن هذا غير صحيح لأن درجات الحرارة الأعلى بالقرب من سطح الأرض وبالتالي التنبيهات بعدم رش المياه في وقت الظهيرة صحيحة»

وواصلت: «لذلك عند رش المياه علي الأرض وهي ساخنة تتبخر المياه وتظل الرطوبة قريبة من سطح الأرض وتحتفظ بحرارة الجو وتعمل على خلق جو حار وخانق وليس باردا كما يظن البعض».