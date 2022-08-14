«الأرصاد» تنصح المواطنين بالابتعاد عن الشمس وشرب السوائل بكثرة

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن نسب الرطوبة في مختلف محافظات الجمهورية، تتجاوز أحيانًا 95% خاصة على المناطق المطلة على البحر المتوسط في السواحل الشمالية، وتتجاوز 85% في القاهرة وهذه النسب التي تجعل الأشخاص يشعرون بارتفاع درجات الحرارة.

نصائح للأشخاص عند ارتفاع درجات الحرارة خاصة بالشرب والشمس

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية الشابة رضوى حسن، أنّ على المواطنين يجب أن يتناول مشروبات وسوائل الأيام المقبلة مع الابتعاد عن أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة مساء حتى الرابعة عصرًا، مع ارتداء الطواقي حال الاضطرار التعرض للشمس، مؤكدة استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية أغسطس الجاري.

شبورة مائية على الطرق مع نشاط للرياح

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تكوّن شبورة مائية في الساعات المتأخرة من الليل وحتى سطوع الشمس، لذا يجب القيادة بهدوء على الطرق ولن يتم إغلاق الطرق لكن ستؤثر على الرؤية على الطرق، مشيرة إلى أنه ساعات المغرب يشعر الشخص بانخفاض درجات الحرارة بسبب نشاط الرياح.

وطالبت المواطنين بضرورة وجود مصادر تهوية جيدة في مختلف الأماكن من أجل إشعار الشخص بتخفيض درجات الحرارة في ظل الدرجات المرتفعة، متابعة: «لازم يكون في مصادر هوا مش بس تكون المروحة مفتوحة ومفيش أماكن تهوية واسعة قدام الشخص».