«الأرصاد»: استمرار الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة ونشاط للرياح

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات النهار والليل، وهو ما يجعلنا نشعر بارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، حيث تزداد درجات الحرارة المحسوسة عن المقاسة بنحو 4 درجات.

نسب الرطوبة تتجاوز 90% عن السواحل الشمالية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ودينا شرف، أن نسب الرطوبة تتجاوز الـ90% بالسواحل الشمالية وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، والـ85% على القاهرة الكبرى، وهو ما يؤدي إلى المزيد من الإحساس بارتفاعات درجات الحرارة.

أجواء شديدة الحرارة رطبة في فترات النهار

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، «نشعر بالأجواء شديدة الحرارة رطبة في فترات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء في فترات النهار، بالإضافة إلى زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، وهو ما يزيد إحساسنا بشكل أكبر بارتفاع درجات الحرارة».

أجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنّ الأجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط في النهار، وفي الليل ترتفع نسب الرطوبة ونشعر بالأجواء المائلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، ولكن في بعض فترات المساء نلاحظ وجود نشاط للرياح سرعتها ما بين الـ30 و40 كم في الساعة على أغلب مناطق الجمهورية، وهو ما يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة في فترات المساء ويجعلنا نشعر باعتدال في الأجواء.