مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى يوما إضافيا

قرر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مدّ فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 16 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يتقدّموا بأوراقهم إلى التنسيق الإلكتروني حتى الآن.

عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى

من جانبه، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أنّ عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 107 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

وأكد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجّهًا الطلاب بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، فضلا عن إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 16/8/2022.

فتح معامل الحاسب الآلي

وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنّه جرى فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وتابع المُتحدث الرسمي، أنّه على الطلاب استغلال فرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سيُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 16 أغسطس، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.