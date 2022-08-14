وزير التعليم العالي الجديد: نجهز خطة مستقبلية لـ30 عاما مقبلة

كشف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل وأهداف الخطة المقبلة التي سيبدأ العمل بها من أول يوم له بأروقة وزارة التعليم العالي، موضحا أنه سيواصل تنفيذ الخطة القومية بشان مشروعات الجامعات الجديدة سواء الأهلية والتكنولوجية والسرعة من انتهاء كافة التوجيهات بشأن سرعة الدراسة بها مطلع سبتمبر المقبل، وهي 12 جامعة أهلية منبثقة من حكومية 7 جامعات تكنولوجية.

استكمال العمل بكل الملفات فيما يتعلق بالجامعات الجديدة

وأضاف «عاشور» لـ«الوطن»، أنه سيتم استكمال العمل بكل الملفات فيما يتعلق بالجامعات الجديدة والبرامج الجديدة التي تتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل والتوسع منها وربطها بسوق العمل.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة ستعلن خلال الأيام المقبلة الخطة المستقبلية لـ30 عاما مقبلة، لافتا إلى أنه يجري العمل عليها للانتهاء منها، كما أن العمل سيشمل أيضا متابعة ملف التصنيفات العالمية للجامعات والعمل على زيادة رفع تصنيفها.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى فور الانتهاء منها

وعن تنسيق القبول للجامعات الحكومية والأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية، أوضح وزير التعليم العالي، أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد موعدها، وكذلك تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الكشف عن جميع التفاصيل بشأن قواعد وتنسيق القبول للجامعات الأهلية الجديدة.