طرق التسجيل على موقع المجالس الطبية المتخصصة للحصول على دعم تكافل وكرامة

تزامنا مع بدء صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة اليوم، يبحث الكثير من الراغبين في الحصول على الدعم، عن كيفية التسجيل على موقع المجالس الطبية المتخصصة للحصول على تكافل وكرامة، واشترطت وزارة التضامن للحصول على دعم كرامة، تقديم شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها.

خطوات التسجيل على موقع المجالس الطبية المتخصصة

وأوضحت وزارة التضامن، أنه يتم التسجيل على موقع المجالس الطبية المتخصصة للحصول على تكافل وكرامة، على النحو التالي:

- الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

- اختيار خدمة تكافل وكرامة من موقع المجالس الطبية المتخصصة.

- يختار الشخص من الخيارات المتاحة مثل: «حجز موعد الكشف الطبي، تعديل موعد الكشف الطبي، استكمال أوراق الكشف الطبي، حجز تظلم، الاستعلام، أو اختيار نتيجة الكشف الطبي».

كيفية التسجيل على موقع المجالس الطبية المتخصصة للحصول على تكافل وكرامة

- في حالة التسجيل على موقع المجالس الطبية المتخصصة للحصول على تكافل وكرامة، يقوم الشخص بملء البيانات التالية:

-الرقم القومي.

- الاسم رباعي.

- تاريخ الميلاد.

- الحالة الاجتماعية.

- النوع.

- الوظيفة.

- اختيار نوع الإعاقة سواء حركية أو بصرية أو سمعية أو طيف توحد أو أمراض مزمنة.

450 جنيهًا للأشخاص ذوي الإعاقة من مستفيدي كرامة

وأكدت «التضامن» في تقرير صادر عنها، أن قيمة الدعم المستحق شهريًا لمستفيدي «كرامة»، يكون بواقع 450 جنيهًا للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن الدعم النقدي كرامة هو استحقاق فردي يستهدف الأفراد الذين لديهم إعاقة أكثر من 50% بشهادة من القومسيون الطبى، وكذلك الأفراد المُسنين الذين تجاوزت أعمارهم 65 سنة أو أكثر.

ولفتت إلى أنه من أهم الأوراق المطلوبة لصرف تكافل وكرامة، تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة، وتقديم صور بطاقة الرقم القومى سارية للأفراد 18 سنة فأكثر، وصورة بطاقة التموين إن وجدت.