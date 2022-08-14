خطوات تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم.. اعرف التفاصيل

يبحث الكثيرون ممن تقدموا للحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة عن كيفية تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومى والاسم، وذلك بالتزامن مع بدء صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر أغسطس غدًا، لتؤكّد وزارة التضامن أنَّه يمكن للمستفيدين التقدم بشكاوى ومتابعة الشكوى من خلال موقع الوزارة.

خطوات تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي على الموقع الرسمي لها، أنَّ خطوات تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومى والاسم، يكون كالتالي:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من الرابط المرفق هنا.

- يختار المستعلم برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

- يختار استعلام تكافل وكرامة.

- يدخل المستعلم الرقم القومى الخاص به والمكون من 14 رقمًا.

- يختار المواطن بين تسجيل شكوى، التي تظهر ضمن خيارين إما «استعلام أو تسجيل شكوى».

- يظهر على الفور نوع بطاقة الدعم سواء تكافل أو كرامة.

- يظهر للمستعلم المحافظة والإدارة الاجتماعية.

شكاوى تكافل وكرامة

وعن كيفية تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومى والاسم، أوضح الموقع الرسمي للتضامن أن المستعلم يختار نوع الشكوى من ضمن الشكاوى التالية المدرجة على الموقع كالتالي:

- شكاوى الرقم السري.

- إيقاف أو تجميد بطاقة.

- سوء خدمات الخط الساخن.

- إهمال أو معاملة سيئة موظفي مكتب البريد.

- شكاوى بطاقة الصرف.

- طلب رشوة أو ابتزاز موظفي الشؤون.

- شكاوى تتعلق بالرصيد.

- خطأ بالرقم القومي المسجل على بطاقة الصرف.

- سوء خدمات موظفي الشؤون.

- طلب تعديل بيانات الأسرة.

- خطأ بالاسم المسجل على بطاقة الصرف.

وأوضحت وزارة التضامن أنَّه على المواطن الراغب في تقديم شكاوى اختيار شكواه، وكتابة تفاصيل الشكوى لبرنامج تكافل وكرامة، ثم يضغط على كلمة تسجيل، وعلى الفور ستظهر رسالة، تمّ تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى، ثم يطبعها.