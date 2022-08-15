«الخارجية الصومالية» تعزي مصر في ضحايا كنيسة «أبو سيفين»

أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالية، اليوم الاثنين، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى مصر، جراء حادث الحريق الأليم الذي وقع أمس الأحد في كنيسة «أبو سيفين» بالمنيرة الغربية شمالي محافظة الجيزة.

وقوف الصومال بجانب مصر

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، تضامنها الكامل مع مصر في هذا المصاب الجلل، لافتة إلى أنَّ الصومال تشاطر مصر حكومة وشعبًا ألم الحزن في هذه الأوقات الصعبة، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية.

الصومال يعزي مصر في ضحايا كنيسة إمبابة

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي القلبية الصادقة، والمواساة لعائلات الضحايا، وتمنياتها للضحايا بالرحمة والشفاء العاجل للمصابين.