أوكرانيا: القوات الروسية تشن هجمات عنيفة على دونيتسك

أفادت القوات الأوكرانية، بأنّ القوات الروسية شنّت هجمات عنيفة، وبدأت محاولات للتقدم في عدة بلدات بمنطقة دونيتسك الشرقية، التي أصبحت بؤرة رئيسية للحرب المستمرة منذ 6 أشهر، لكنها قالت إنّها صدت العديد من الهجمات وفقا لوكالة أنباء رويترز.

روسيا تخطط لإجراء استفتاء لضم دونيتسك

وبحسب المخابرات البريطانية، ربما تكون روسيا في مراحل التخطيط المتقدمة لإجراء استفتاء على ما يسمى جمهورية دونيتسك الشعبية للانضمام إلى روسيا، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى قصف روسي لأكثر من 12 بلدة على الجبهة الجنوبية، خاصة منطقة خيرسون التي تسيطر عليها بشكل أساسي القوات الروسية.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنّ أوكرانيا اقترحت عدة مرات على القيادة الروسية صيغًا مختلفة لإجراء محادثات سلام، دون إحراز تقدم.

زيلينسكي: اقترحنا على روسيا صيغا مختلفة لإجراء محادثات سلام

وأضاف في تصريحات له: «لذلك علينا أن ندافع عن أنفسنا وعلينا الرد على كل شكل من أشكال الإرهاب، وكل حالة من حالات القصف العنيف الذي لا يتوقف ليوم واحد».