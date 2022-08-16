إلحق قبل غلق باب التسجيل.. خطوات تنسيق المرحلة الأولى

من أجل التيسير على الطلاب وإعطاء مهلة لهم، أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الإثنين، مد فترة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي اليوم الثلاثاء وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

وبلغ عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى الآن 107 آلاف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» خطوات تسجيل تنسيق المرحلة الأولى الذي سيتم غلقه اليوم.

خطوات تنسيق المرحلة الأولى

على الراغبين في التسجيل في المرحلة الأولى الدخول على هذا الرابط.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري الخاص بالطالب.

- ثم يتم كتابة كل الرغبات بالترتيب.

- وفي النهاية وبعد التأكد من البيانات المطلوبة يضغط على أيقونة التسجيل.

وتيسرا عل الطلاب تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني ويستمر العمل بها وتستقبل الطلاب يوميا من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

كان الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، ناشد الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، حيث يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الإثنين الموافق 15 أغسطس الحالي، إيذانًا بانتهاء تنسيق المرحلة الأولى 2022.

وفيما يلي نعرض الحدود الدنيا لجميع الشعب الثانوية العامة.

الحد الأدنى للشعبة الأدبية 264.5 درجة بنسبة 64.51%.

الحد الأدنى للشعبة العلمي 365 فأكثر، ما يعادل نسبة 89.02%، و341 درجة فأكثر لشعبة علمي رياضة أي بنسبة 83.017%.

ووضع الموقع الرسمي للتنسيق بعض الإرشادات للطلاب قبل تسجيل الرغبات تتمثل فيما يلي:

إدخال رقم جلوسك (رقم الدخول) ورقمك السري المكتوب على استمارة النجاح التي تسلمتها من المدرسة

التأكد جيدًا من سلامة بياناتك الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد.

ويجب على الطلاب الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.