تنسيق المرحلة الأولى 2023.. تعرف على تفاصيل التسجيل وموعد إعلان النتيجة

تنسيق الكليات، استعدادا للالتحاق بالعام الدراسي 2022-2023، من الكلمات التي يبحث عنها الكثيرون عبر محرك جوجل، إذ يواصل حاليا طلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على الثانوية التسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2022-2023.

ويستقبل موقع تنسيق الكليات 2022 التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في السابعة مساء غد الاثنين، أعمال تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الثانوية العامة 2022، ليتم غلق باب التسجيل لرغبات هذه المرحلة، حسب الخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلفا.

ومن المقرر إعلان نتيجة تنسيق الكليات 2022 في المرحلة المشار إليها في غضون 3 أيام من غلق تسجيل الرغبات، حسب تصريحات سابقة من مصدر بوزارة التعليم العالي.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى

وكانت وزارة التعليم العالي، أعلنت ثلاث مراحل لتنسيق الكليات والقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حسب مجموع الطلاب بالثانوية العامة، وحددت الحد الأدنى لمجموع كل قسم وشعبة من المرحلة الأولى: بالحد الأدنى للقسم العلمي شعبة العلوم بـ365 درجة، وشعبة الرياضة بـ341 درجة، في حين كان الحد الأدنى للقسم الأدبي بـ264.5 درجة.

موقع التنسيق الإلكتروني

وقالت وزارة التعليم العالي إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تسجيل رغبات الطلاب في المرحلة الثانية، في غضون أيام، والتي تشمل الحد الأدنى للدرجات الطلاب لكل قسم وشعبة من الثانوية العامة 2022، عبر موقع التنسيق، وكذلك الجدول الزمني لتسجيل الرغبات المتاحة وفق الأماكن الشاغرة من الكليات والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

اختبارات القدرات 2022

وفي سياق متصل، تستكمل عدد من الكليات بمختلف الجامعات اليوم الأخير لإجراء اختبارات القدرات 2022 للطلاب الراغبين بها، والذين سجلوا سلفا عبر موقع التنسيق لأداء الاختبارات حتى اليوم الأخير (الخميس الماضي)، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من كورونا، والالتزام بالضوابط والقواعد التي أقرتها وزارة التعليم العالي.