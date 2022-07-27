تعرف على الكليات التي لها اختبار قدرات 2022

الكليات التي لها اختبار قدرات 2022.. تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، حيث يبحث عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، عن الكليات التي لها اختبار قدرات 2022، كي يتمكنوا من التسجيل للالتحاق باختبارات القدرات، للكليات المتاحة لهم.

وذلك تزامنا مع بداية موعد اختبارات القدرات للكليات 2022، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك للكليات التي تتطلب اختبارات قدرات، كقياس لمستوى طلاب الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بالكليات المختلفة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الكليات التي لها اختبار قدرات 2022، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الكليات التي لها اختبار قدرات 2022

تتمثل الكليات التي تشترط إجراء اختبار القدرات، في:«(كليات الإعلام، كليات التربية النوعية، كليات التربية الفنية، كليات التربية الموسيقية، كليات الفنون الجميلة، كليات الفنون التطبيقية، الكليات التكنولوجية، الكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس، كليات التمريض، كليات التربية الرياضية».

ووفقا لمكتب تنسيق الكليات والمعاهد، يستمر التقديم لتأدية اختبارات القدرات للكليات 2022، حتى يوم السبت 6 أغسطس المقبل.

كيفية التسجيل للالتحاق باختبارات القدرات 2022

1- الدخول على موقع التنسيق، من خلال هذا الرابط.

2- اختيار الكليات المرغوب الالتحاق بها.

3- تسجيل أماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها.

4- تسجيل مواعيد أداء اختبارات القدرات.

الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات للكليات

هناك عدد من الأوراق المطلوبة، لأداء اختبارات القدرات للكليات 2022، وتتمثل في:

- صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب 2 صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.

- صورة ومن رقم جلوس الطالب فى الثانوية العامة، لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.