«الإحصاء»: 2.1 مليون مصري متعطل عن العمل خلال الربع الثاني من 2022

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني «أبريل - يونيه»، لعام 2022، حيث بلغ معدل البطالة 7,2٪ من إجمالي قـوة العمل وهو نفس المعدل فى الربع السابق من عام 2022.

29.9 مليون حجم قوة العمل في السوق المصري

أولاً: قـوة العمل وتشمل المشتغلين والمتعطلين: سجل تقدير حجم قـوة العمل 29,985 مليون فرد مقابل 29,895 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0.3٪ وبلغت قوة العمل فى الحضر 13,191 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,794 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور24,850 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,134 مليون فرد، ويرجع سبب ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 84 ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق .

ثانيا : المتعطلون: سجل عدد المتعطلين 2,151 مليون متعطل بنسبة 7,2٪ من إجمالى قوة العمل «1,250مليون ذكور ،901 ألف إناث»، مقــابـل 2,145 مليون متعطل في الربع الأول من 2022 بارتفاع قـدره 6 آلاف متعطل بنسـبة 0.3٪، وبارتفاع قــدره 36 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1,7٪.

وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية «15 - 29 سنة»، 61,3 ٪ من إجمالى المتعطلين، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتى:

• 7,1 % لإجمالى الفئة العمرية «15- 19 سنة»، «8,4٪ للذكور ، 5,5 ٪ للإناث»، مقابل 8,2٪ فى الربع السابق «الذكور 10,6% والإناث 4,9٪».

• 27,6 % لإجمالى الفئة العمـرية «20- 24 سنة»، «26,7 ٪ للذكور ، 28,9 ٪ للإناث»، مقابل 28,2٪ فى الربع السابق «الذكور27,8٪ و الإناث 28,6٪».

• 26,6 % لإجمالى الفئة العمـرية «25- 29 سنة»، 25,7٪ للذكور، 27,8 ٪ للإناث، مقابل 26,6٪ فى الربع السابق «الذكور 24,7٪ و الإناث 29,0٪».

• 38,6 % من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية «30 - 64 سنة»، 39,2٪ للذكور، 37,8 ٪ للإناث، خلال الربع الحالي مقابل 37,2٪ خلال الربع السابق حيث بلغت «36,8 ٪ للذكور ، 37,6 ٪ للإناث».

10.6 %معدلات البطالة في الحضر

• بلغ معدل البطالة في الحضر 10,6٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10,5٪ فـــي الربــع الأول من عام 2022 مقابل 11,2٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• معدل البطالة في الريف يصل إلى 4,5٪ من إجمالي قوة العمل فى الريف، فى كل من الربع الحالي والربع الأول من عام 2022 مقابل 4,1 ٪ في الربــع المماثل من العام السابق.

نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها، تصل إلى 82,2٪ في الربع الحالي وكانت النسبة في الربع السابق 83,0 % من إجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالأتي :

• 38,1 % من الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 37,6٪ بالربع السابق و 37,8٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

• 44,1 % من حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 45,4٪ بالـربع السابق و 43,9٪ من الربع المماثل من العام السابق.