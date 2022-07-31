الإحصاء: زيادة عدد الأجانب الحاصلين على تراخيص عمل في القطاع الخاص 2.8%

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة السنوية للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر 2021، حيث بلغ إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري 11718 أجنبيا من مختلف الجنسيات عام 2021 مقابل 11404 أجانب عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 2.8% ويرجع ذلك لتراجع أثار جائحة كورونا.

الحاصلون على تراخيص عمل في مصر

وبلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في مصر لأول مرة 4837 أجنبيا بنسبة 41.3%، والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 6881 أجنبيا بنسبة 58.7% عام 2021.

ويمثل الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية) العدد الأكبر، حيث بلغ 4271 أجنبيا بنسبة 36.4% معظمهم من الصين بعدد 1028 أجنبيا بنسبة 24.1%، وبنجلاديش بعدد 924 بنسبة 21.6%، يليها الدول الأوروبية بعدد 3157 بنسبة 27‏%‏، معظمهم من المملكة المتحدة بعدد 712 أجنبي بنسبة 22.6%. وإيطاليا بعدد 516 أجنبي بنسبة 16.3%، عام 2021.

وتأتي الدول‏ العربية بعدد 2867 أجنبيا بنسبة 24.5% معظمهم من سوريا بعدد 1193 بنسبة 41.6‏%‏ وفلسطين بعدد 571 بنسبة 19.9‏% ثم الدول الأمريكية بعدد 839 بنسبة 7.2%، معظمهم من الولايات المتحدة بعدد 459 بنسبة 54.7%‏، وكندا بعدد 217 بنسبة 25.9%، تليها الدول الأفريقية (غير العربية) حيث بلغ 369 بنسبة 3.1%، بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعداد حيث بلغ 118 بنسبة 1% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2021.

جهات إصدار التراخيص

وتمثل مديريات القوى العاملة المرتبة الأولى من حيث جهة إصدار تراخيص العمل للأجانب في القطاع الخاص والاستثماري في مصر عام 2021، حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 5160 ترخيصا بنسبة 44%، تليها مكاتب الاستثمار في المرتبة الثانية بعدد 3880 ترخيصا بنسبة 33.1% ثم مكاتب الشركات بعدد 1475 ترخيصا بنسبة 12.6%، ثم مكاتب البترول بعدد 1203 ترخيص بنسبة 10.3% من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2021.

أما رجال التشريع وكبار المسؤولين والمديرين، فيمثلون العدد الأكبر من حيث عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر، حيث بلغ 4077 أجنبيا بنسبة 34.8% يليهم الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بعدد 3588 بنسبة 30.6 % ثم الفنيون ومساعدو الاخصائيين بعدد 2190 بنسبة 18.7% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2021.

ويمثل نشاط الصناعات التحويلية العدد الأكبر من حيث عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل بهذا النشاط، حيث بلغ 3248 بنسبة 27.7%، يليه أنشطة الفنون والإبداع والتسلية بعدد 2406 بنسبة 20.5%، ثم نشاط التعليم بعدد 1332 بنسبة 11.4% ثم نشاط التعدين واستغلال المحاجر بعدد 1204 بنسبة 10.3% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2021.