الإحصاء: نسبة مساهمة الشباب في قوة العمل وصلت إلى 40.2% في 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بوصفه يوما رسميا لشباب العالم، بهدف الاحتفال بالشباب والعمل على تعليمهم وتمكينهم من المشاركة في صنع القرار بمجتمعاتهم، وإبراز أرائهم وأعمالهم ومبادراتهم ومشاركاتهم الهادفة في الحياة العامة والعملية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار «التضامن بين الأجيال.. خلق عالم لكافة الأعمار».

الشباب حول العالم

ويعرف مصطلح الشباب وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، ولأغراض إحصائية ودون المساس بأي تعاريف أخرى تضعها الدول الأعضاء، على أنّهم الأفراد ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، ونشأ هذا التعريف في سياق الأعمال التحضيرية للسنة الدولية للشباب 1985، ومع ذلك فإنّ تعريف مصطلح «الشباب» يختلف من بلد إلى آخر، ويتوقف على تناسب بعض العوامل القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية لكل مجتمع.

- هناك 1.2 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، يمثلون 16% من سكان العالم.

- من المتوقع أن يرتفع عدد الشباب بنسبة 7% بحلول عام 2030، وهو الموعد المرتجى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليصل إلى نحو 1.3 مليار شاب وشابة.

مؤشرات الشباب في مصر

وفي ضوء الإحصاءات التي يصدرها الجهاز يمكن استعراض أهم مؤشرات الشباب 18-29 سنة في مصر كالتالي:

طبقا لبيانات السكان عام 2022، بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية 18 حتى 29 عاما، 21.6 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان، تبلغ نسبة الذكور والإناث الشباب من إجمالي السكان 10.6% ذكور و10.4% إناث.

وطبقا لبيانات النشرة السنوية للتعليم العالي عام2020/2021، بلغ إجمالي عـدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 3.4 مليون طالب 51.4% ذكور، 48.6% إناث، منهم 170.9 ألف طالب مقيد بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة حكومية وخاصة 46.5% ذكور، 53.5% إناث.

- بلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية والأزهرية 2.5 مليون طالب، مقابل 221 ألف طالب في الجامعات الخاصة.

- بلغت نسبة المقيدين في الكليات النظرية بالجامعـات الحكومية والأزهـر 76.5% من إجمالي المقيدين في تلك الجامعات 45.7% ذكور، 54.3% إناث مقابل 23.5% في الكليات العملية 52.9% ذكور، 47.1% إناث.

- بلغـت نسبة المقيديـن في الكليات النظريـة بالجامعات الخاصة 25.8% من إجمالي المقيدين في الجامعات 48.8% ذكور، 51.2% إناث مقابل 74.2% في الكليات العملية 55.7% ذكور، 44.3% إناث.

- بلغ متوسط عـدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس ومعاونيهم 24 طالبا في الجامعات الحكومية والأزهر مقابل 18 طالبا بالجامعات الخاصة.

وطبقا لبيانات وزارة التعليم العالي عام/20202021:

- بلغ إجمالي عدد خريجي الجامعـات الحكومية والخاصة 489320 خريجا 209528 ذكور، 279792 إناث، منهم 452665 خريجا من الجامعات الحكومية بنسبة 92.5% و36655 خريجا من الجامعات الخاصة بنسبة 7.5%.

وطبقا لبيانات مسح القوى العاملة عام 2021:

- بلغت نسبة مساهمة الشباب من سن 18 لـ29 عاما 40.2% في قوة العمل، 64.1% منهم ذكور، و14.3% إناث.

مصادر البيانات

• تقديرات السكان عام 2022.

• النشرة السنوية للتعليم العالي عام 2020/2021.

• وزارة التعليم العالي 2021/2020.

• نشرة مسح القوى العاملة عام 2021.

• نشرة الزواج والطلاق عام 2021 بيانات أولية.

• نشرة المواليد والوفيات عام 2020.