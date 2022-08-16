أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 16-8-2022 مقابل الجنيه المصري

تنشر البنوك الخاصة والحكومية أسعار العملات بشكل يومي، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، سواء كان دولار أو دينار أو ريال سعودي وغيرها، لتقديم الخدمات والمعلومات للمهتمين بالقطاع المصرفي يوميا.

واليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس، وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار العملات في البنوك العاملة في مصر، التي جاءت كالتالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو 19.09 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، واليوم سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 19.16 جنيه للبيع و19.1 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس نحو 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.1 جنيه للبيع و19.16 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنك المصرف المتحد نحو 19.38 جنيه للشراء و19.50 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.40 جنيه للشراء و19.50 جنيه للبيع، ووفق تعاملات اليوم من بنك قناة السويس، سجل سعر اليورو 19.36 جنيه للبيع و19.50 جنيه للشراء، وسجلت العملة الأوروبية في بنك مصر نحو 19.38 جنيه للشراء و19.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 5.07 جنيه للبيع و5.10 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 5.07 جنيه للبيع و5.10 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال في بنك قناة السويس نحو 5.10 جنيه للبيع و5.06 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر، نحو 22.98 جنيه للشراء مقابل 23.10 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل نحو 22.98 جنيه للشراء مقابل 23.10 جنيه للبيع، وبالبنك المركزي نحو 23.07 جنيه للشراء 23.17 جنيه للبيع.