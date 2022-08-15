تباطؤ التضخم السنوي لأسعار الجملة في السعودية للشهر الرابع على التوالي

تباطأ التضخم السنوي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية، للشهر الرابع على التوالي إلى 6.8% في يوليو 2022، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021.

أسعار المنتجات البترولية المكررة

وجاءات الزيادات الرئيسية في أسعار المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 17.2%، وتحديداً المنتجات الزراعية بنسبة 19.8%، والحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية 12.6%، كما تم تسجيل زيادة أخرى في التكاليف للسلع الأساسية القابلة للنقل 5.7%، وتحديدا المواد الكيميائية الأساسية 19.3% وأسعار المنتجات البترولية المكررة 3.5%، الخامات والمعادن 7.4%، المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات (9.1%). مقارنة بشهر يونيو، وانخفضت أسعار الجملة بنسبة 0.4% بحسب الإدارة المركزية للإحصاء والمعلومات، المملكة العربية السعودية

أعلى مستوى للأسعار

بلغ متوسط ​​تغير أسعار المنتجين في المملكة العربية السعودية 3.85% من 1994 حتى 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 19.70% في يونيو 2021 وأدنى مستوى قياسي بلغ - 5.36 في المئة في سبتمبر من عام 2009.

معدل تغيير أسعار المنتجين في المملكة العربية السعودية

من المتوقع أن يبلغ معدل تغيير أسعار المنتجين في المملكة العربية السعودية بنسبة 3.90% بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من Trading Economics، على المدى الطويل، كما يتوقع أن يتجه التغيير في أسعار الجملة بالمملكة العربية السعودية نحو 3.50% في عام 2023 و4.00% في عام 2024.

ارتفاع نسبة المدفوعات الإلكترونية

ووفقا للبنك المركزي السعودي، تجاوزت نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية على مستوى القطاعات وأغلب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفعت على مستوى القطاعات من 44% في عام 2019م إلى 62% في العام 2021م من إجمالي عدد العمليات المنفذة، كما شكّلت نسبة 94% من إجمالي قيم هذه العمليات.