السعودية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد وتستعين بـ84 فرقة للصيانة

تستعد المملكة العربية السعودية، لاستقبال العام الدراسي الجديد، إذ تواصل الإدارة العامة لوزارة التعليم بمكة المكرمة، اليوم الأحد، تنفيذ خطة الصيانة للاستعداد للعام الدراسي 1444هـ، والمقرر أن يبدأ يوم 18 أغسطس المقبل، من خلال 84 فرقة للصيانة والتكييف، التي تضم عددًا من المهندسين والفنيين والإداريين فنيًا وإداريًا .وتستهدف خطة الصيانة 933 مدرسة بمحافظات الجموم وبحرة والكامل، في ثلاثة محاور وهي خطة الصيانة العام، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، وغسيل المكيفات.

استعدادات مكة لاستقبال العام الدراسي

وكان مركز العلميات والطوارئ في السعودية، قد أنجز استقبال البلاغات وعلاج بلاغات من برنامج الإدارة العامة للأمن والسلامة لوزارة التعليم، وبرنامج تواصل وخدمة عبر واتس آب.

العام الدراسي الجديد فى السعودية

كما يجري المركز بصفة مستمرة تقييما امستوى جودة العمل المقدمة للمدارس داخل المملكة وتقديم خدمة استقبال طلبات المدارس الورقية وتحويلها إلى بلاغات إلكترونية والأرشفة الإلكترونية للخطابات.