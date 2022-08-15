والد «جنة» ضحية الخطف في حلوان بعد عودتها: فقدت الأمل.. وأشكر رجال الأمن

تحدث شريف عويس والد الطفلة «جنة» صاحبة الـ5 سنوات، التي تعرضت للخطف على يد إحدى السيدات بمنطقة كفر العلو بدائرة قسم شرطة حلوان، جنوب القاهرة، عن تفاصيل ما حدث لها، قائلًا إنها كانت ضحية لمتهمة غابت الرحمة عن قلبها القاسي وقامت بخطفها.

وأضاف «عويس» لـ«الوطن»، أن نجلته وقت حدوث الواقعة كانت تلهو أمام المنزل، وأثناء تواجدها، قامت المتهمة بلفت انتباهها، حاولت مشاغلتها وكسب أمان الطفلة، عن طريق سؤالها عن والدتها.

وأشار والد «جنة» إلى أن المتهمة سألت الطفلة جنة قائلة لها:«ماما فين؟»، لترد عليها الطفلة «جنة»: «ماما مش هنا دي في المستشفى مع خالتو»، فطلبت منها الذهاب معها إلي والدتها، والطفلة طاوعتها وذهبت برفقتها، بحسب رواية الطفلة لوالدها بعد عودتها.

كاميرات المراقبة كشفت سر تغيب الطفلة

كما أوضح أن المتهمة استقلت «توك توك» لتذهب من المنطقة بشكل أسرع، ولكن كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع كشفت مكيدتها ومخططها الشيطاني الذي اختمر في ذهنها لخطف الصغيرة، دون مراعاة لبراءتها وقلة حيلتها.

حالة من فقدان الأمل

وتابع شريف عويس، أنه بعد اختطاف «جنة» ابنته، شعر بفقدان الأمل في عودتها، وأنه لن يراها مرة أخرى، ولكن بعد تحريره محضرًا وإبلاغ رجال الشرطة، وعمل الإجراءات القانوينة تجاه الواقعة، عادت الصغيرة من جديدة لأحضان والدها، «عايز أشكر رجال الأمن والشرطة على وقفتهم جنبي وإنهم رجعوا لي بنتي».

ووجهت جهات التحقيق للمتهمة تهمة خطف الطفلة، واقتيادها عنوة حال مرورها بالطريق العام وإبعادها عن أسرتها، والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، وأمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما أمرت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.