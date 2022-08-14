خطف عامل لسرقته «عربة وحصان» في الحوامدية

ألقى ضباط قسم شرطة الحوامدية، بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بخطف عامل لإجباره على إعادة عربة وحصان سرقهما منهم خلال عمله معهم، حيث استدرجوه لإنهاء الخلاف، ثم اختطفوه واقتادوه داخل سيارة لإرشادهم عن مكان بيع المسروقات، إلا أنه استغاث بقوة أمنية تصادف مرورها ، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

ضبط الجناة

وتم ضبط الجناة خلال مرور قوة امنية لمتابعة الحالة الأمنية في الحوامدية فاستغاث بهم أحد الأشخاص من داخل سيارة، وعلى الفور استوقفت القوة الأمنية السيارة، وضبط مستقليها، وتبين تعرض عامل للخطف على يد مستقلي السيارة.

اعترافات الجناة

بمواجهتهم اعترفوا أمام العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أن العامل كان يعمل معهم، وسرق عربة وحصان وباعهما في الحوامدية، وأنهم استدرجوه لإرشادهم عن مكان بيع المسروقات، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.