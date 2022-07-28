حبس تاجر ملابس عامين لاتهامه بالشروع في خطف طفلة بكفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الخميس بالدائرة الثانية، حضوريا، بمعاقبة تاجر ملابس بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، لشروعة في خطف طفلة، وألزمته بالمصاريف الجنائية للدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، وأمير جورجي المطيعي، وحمدي فطيم عبد الحميد، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الوهاب، وذلك في أحداث القضية رقم 3569 لعام 2020 جنايات قسم ثان كفر الشيخ، والتي تحمل رقم 1584 لسنة 2020 جنايات كلي كفر الشيخ.

شروع في خطف بالإكراه

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم «ش . ب»، 29 عاما، تاجر ملابس، ومقيم بقرية روينة التابعة لمركز كفر الشيخ، لمحكمة الجنايات عما أسند إليه من تهم بتلك القضية.

وترجع أحداث القضية المحال بها المتهم إلى شهر سبتمبر من العام الماضي بدائرة قسم ثان كفر الشيخ، عندما شرع في خطف طفلة، 9 سنوات، بالقوة والإكراه، بأن تسلل خلفها بمدخل منزلها، وأخرج هاتفه المحمول مدعيا لها أنه لا يستطيع استخراج اسما من جهات اتصال الهاتف، وطلب منها المساعدة في ذلك فاستجابت له.

وكشف أمر الإحالة للمتهم لمحكمة جنايات كفر الشيخ، أنه وأثناء بحث الطفلة بهاتف المتهم المحمول، أخرج الأخير منديل قماش شارعا في كتم أنفاسها، وقاصدا من ذلك خطفها، إلا أن جريمته خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادته فيه، بسبب تنبه الطفلة المجني عليها لأمره فألقت هاتفه المحمول من يدها وفرت هاربة من بين يده.

إحالة القضية

ووجهت النيابة العامة للمتهم أيضا تهمة تعريض حياة الطفلة المجني عليها للخطر، بأن عرض حياتها حياتها وأخلاقها للخطر حال ارتكابه جريمته محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات والقضية، والتي أسدلت محكمة جنايات كفر الشيخ اليوم حكما بالحبس عامين على المتهم.