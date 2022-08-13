5 أشخاص وراء خطف شاب وقتله في الشرقية.. خلافات مالية السبب

كشف قطاع الأمن العام، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع، ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالقليوبية، وتحديد وضبط الجناة.

تلقى مركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بها عيار ناري، وما قرره والد المتوفى بحضور ثلاثة أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، بالقرب من مسكنه وتقابلوا مع المتوفى لإنهاء خلافات مالية بينهم وبين المجني عليه وشقيقه، وشخص آخر له معلومات جنائية، فحدثت بينهم مشادة قاموا على إثرها باصطحاب المجني عليه لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وأطلقوا تجاهه عيارا ناريا، فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته، وقاموا بالاتصال بشقيقه وأخبروه بالواقعة وطلبوا منه الحضور لمدينة الزقازيق لاستلام جثته.

تشكيل عصابي وراء الواقعة

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، جميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أربعة من المتهمين، وبحوزتهم «2 بندقية آلية – 10 خزائن – عدد من الطلقات من ذات العيار»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.