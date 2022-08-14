وفاة طبيب بأزمة قلبية حادة أثناء العمل في مستشفى بنها الجامعي

أعلن مستشفى بنها الجامعي، وفاة الدكتور نبيل عادل الطبيب المقيم بقسم الجراحة العامة والأوعية الدموية، إثر إصابته اليوم بأزمة قلبية حادة، قبيل دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة لمريضة خلال «نوبتجية» العمل الخاص به، إذ أمضى ليلة أمس، في إجراء جراحات القائمة الجراحية الخاصة بها، كان يستعد لاستكمال عمله اليوم، حتى وافته المنية إثر أزمة قلبية حادة.

أوضح المستشفى في بيان له، أن الطبيب الراحل أصيب بأزمة قلبية مفاجئة أثناء العمل بالمستشفى، وجرى إنهاء الإجراءات الخاصة بمراسم الدفن والتشييع، إذ جرى نقل الجثمان للكنيسة لإجراء القداس الإلهي على روحه، وسط انهيار زوجته وأسرته، إذ أنه متزوج حديثًا، ولم يرزق بأطفال.

وقدم المستشفى نعيًا للفقيد، مؤكدا أنه كان من خيرة أطباء المستشفى، وأن المنية أتت خلال قيامه بواجباته وعمله تجاه إنقاذ المرضى، إذ هاجمته آلام الأزمة، ولقى مصرعه في الحال، موجهين العزاء لأسرته وعائلته، ومحبيه وذويه وزملائه بالقسم في مصابهم الأليم، داعين الله أن يتغمده بالرحمة، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

مدير بنها الجامعي ينعى الطبيب الراحل

ونعى الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، الفقيد، موضحَا في بيان له، «أتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور نبيل عادل الخلوق المحترم، الطبيب المقيم بقسم الجراحة العامة بمستشفيات بنها الجامعية، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته».

ووجه بسرعة إنهاء إجراءات الدفن، ومراسم التشييع لجثمان الفقيد، مشيرًا إلى أن الراحل كان يتفانى في عمله، وأنه كان في نوبتجية أجرى خلالها عددًا من الجراحات خلال الشيفت المسائي أمس، وكان يستعد لاستكمال قائمة الجراحات الخاصة بالحالات المرضية في القسم، والبداية كانت بجراحة لمريضة، لكنه تعرض لأزمة قلبية، وتوفى في الحال.

وأضاف أن الراحل كان من الأطباء المتميزين المحبين للخير، وكان خلوقًا ومعروفًا بين الجميع وكان لا يتأخر عن مهام عمله نهائيًا.

الفيس بوك دفتر عزاء لطبيب بنها الراحل

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي على «فيسبوك» إلى دفتر عزاء للراحل حيث نعاه أصدقائه، وأسرته ومحبيه وبعض مرضاه.