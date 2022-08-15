إيران: رفض واشنطن لمقترحاتنا يتطلب المزيد من المفاوضات للوصول إلى اتفاق

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ هناك حاجة للمزيد من المفاوضات النووية إذا رفضت واشنطن مقترحاتنا، بحسب ما نقله موقع «العربية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

إعادة إحياء الاتفاق النووي

وأكد ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قبل قليل، وجود تطور نسبي في مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي مع القوى الغربية، لافتا إلى أن طهران تنتظر ماوصفه بإلغاء الحظر، في إشارة إلى العقوبات الأوروبية والأمريكية.

وأضاف «كنعاني»، خلال مؤتمر صحفي: «يوجد تطور نسبي في المفاوضات لكنه لا يحقق مطالبنا وننتظر إلغاء العقوبات»، مشيرا إلى أن إيران لديها توقعات أخرى من الجانب الآخر، فالهدف من المفاوضات تحقيق مصالح الشعب الإيراني، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

تقدم في المفاوضات

وأوضح «كنعاني»، أن فريق التفاوض الإيراني شارك بمفاوضات الدوحة وفيينا من أجل التوصل إلى اتفاق دائم وجيد بهدف إلغاء العقوبات التي وصفها بالجائرة، لافتا إلى وجود تقدم في المفاوضات على كل الصعد ما ينبئ بإمكانية الوصل إلى اتفاق، وإذا تم احترام مطالب إيران فيمكن توقيع الاتفاق في أقرب وقت.