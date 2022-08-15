الرئيس السيسي يُعين اللواء مختار عبداللطيف رئيساً لـ«العربية للتصنيع»

أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة العليا للهيئة العربية للتصنيع، قراراً جمهورياً بتعيين اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيساً للهيئة العربية للتصنيع، خلفاً للفريق عبدالمنعم التراس.

وتولى اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف، عدداً من الوظائف القيادية والهامة خلال فترة خدمته في القوات المسلحة، كان من بينها تولي مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وتمتلك الهيئة العربية للتصنيع عدداً من المصانع والشركات العاملة في مجالي الصناعات العسكرية والمدنية، في مجالات متعددة، بينها صناعة العربات المدرعة، والطائرات دون طيار، والمحركات، فضلاً عن مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها من المشروعات.