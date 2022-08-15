الظهور الأول لبنات حنان ترك بعد فترة طويلة من اعتزالها

بعد فترة طويلة من ابتعاد الفنانة حنان ترك عن «السوشيال ميديا»، فاجأت جمهورها بنشر صور لابنتها للمرة الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت الفنانة حنان ترك عبر خاصية «الاستوري» على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، فيديو جديد، وظهرت في الفيديو ابنتيها منى ومريم، والذي يعد ذلك أول ظهور لها منذ أن كانت رضيعة.

بنات الفنانة حنان ترك

ذكرت تقارير صحفية أن الفنانة المعتزلة حنان ترك أنجبت من محمود مالك 5 أبناء هم: يوسف وآدم ومنى ومريم ومحمد.

برنامج حنان ترك

وكانت حنان ترك، قد روجت عن استعدادها لطرح برنامجها الجديد والذي يحمل اسم حكايات نونة عبر منصات السوشيال ميديا، والخاص بظهورها وأطفالها من داخل المنزل الخاص بهم في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتناول طقوس حياتهم اليومية.

ولم يتم طرح البرنامج حتى الوقت الحالي، ولكنها تستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة.

اعتزال حنان ترك

ارتدت الفنانة حنان ترك الحجاب في عام 2007، وخلال فترة ارتدائها الحجاب، شاركت في عدد من الأعمال منها نونة المأذونة، هانم بنت باشا، الأخت تريز، فيلم المصلحة، حتى قررت بشكل نهائي الابتعاد عن الأضواء واعتزال التمثيل عام 2012.